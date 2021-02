La furia de Pedrerol en El Chiringuito: "No puedo más, me voy"

El Chiringuito nos tiene acostumbrados a sus debates calientes, y más aún si se trata de emisiones luego de algún partido del Barcelona o el Real Madrid.

Sin embargo, la noticia no envuelve a ningún club, sino al propio presentador del programa televisivo.

Josep Pedrerol se hartó en plena emisión del programa luego de que Paco Buyo no dejara hablar al resto de los integrantes de la mesa. "Este programa se está haciendo difícil. Paco, primero hablas tu y luego dejas que siga el otro", avisó el conductor.

⚡ El CABREO de @jpedrerol en pleno directo de #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/0wZMxDHodI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2021

Luego de que el ex-futbolista no le hiciera caso, el periodista explotó: "Me voy a mi casa, ya no aguanto más. La semana que viene haremos unos cambios".

Pedrerol avisó que va a tomar medidas y El Chiringuito está más picante que nunca.

