¡Quiere respeto!: Joseph Diaz pidió a los mejores y que lo empiecen a respetar en las 130 libras

La pandemia causada por el coronavirus puso en jaque al boxeo en el 2020 debido a que se esperaban grandes peleas y regresos importantes. Entre ellos se descartó un posible regreso de Joseph JoJo Diaz que finalmente volverá el próximo 13 de febrero frente a Shavkatdzhon Rahkimov para defender su Título Mundial FIB Super Pluma.

El regreso al ring del estadounidense se da tras un año que le dejó más alegrías que tristezas a pesar de los estragos que causó el COVID-19. Es que el nacido en South El Monte, California, pudo consagrarse campeón del mundo frente a Tevin Farmer, victoria por puntos en decisión unánime, y fue papá por primera vez.

“Realmente que el año de descanso le ha venido muy bien al cuerpo. Me he puesto a relajarme y a pasar tiempo con mi familia. He podido cuidar a mi esposa y a mi hijo. Entonces este descanso ha contribuido con la mente centrada en otras cosas”, expresó Joseph Diaz en exclusiva a Bolavip desde la comodidad de su casa y con la seguridad de que su “año sabático” le hizo muy bien para volver de la mejor manera el próximo 13 de febrero.

- Joseph te encuentras a días de enfrentar a Shavkatdzhon Rakhimov, ¿en qué constó tu preparación para tu próximo combate?

"Ha sido mucho de ponerme en condiciones. He trabajado en mi resistencia, mi fuerza y en mi punch. Aquí se trata de ir al ataque, de darlo todo en el ring e ir a romper".

- ¿Qué sabes de tu rival?

"Sé que Rakhimov es un tipo que presiona fuerte, que es poderoso, que tiene una trayectoria de 15 victorias, 12 por noqueo, y que ha sido un buen aficionado en su carrera de amateur. Tengo una idea de cuáles son sus puntos débiles. A mi favor, esta el hecho de que estoy defendido mi título y sobre todo tengo más experiencia y voy a usarla".

- Como sabemos el 2020 fue un año muy complicado para todos, ¿cómo lo llevaste?

"Ha sido totalmente horrible. Está claro que ha habido muchísimo sufrimiento. (De todas maneras), para mí, el inicio del año fue muy bueno porque el 30 de enero me hice con el Título Mundial, pero después de eso desgraciadamente ha habido muchas muertes, muchas familias afectadas, con muchas tristezas. El lado positivo de esto fue que descubrí que mi novia estaba embarazada, entonces dediqué todo este tiempo para cuidarla y tenerla entre algodones, y el 7 de noviembre nació. Justo para esas fechas supe que iba pelear otra vez y eso me permitió tomar el impulso".

- Sin embargo, aunque viviste grandes momentos, al 13 de febrero vas a llegar con más de un año de inactividad. ¿Crees que esto será una desventaja contra Rahkimov?

"El año, más o menos sabático que tuve, ha sido excelente. Tengamos en cuenta que desde que tenía 13 y 14 años he ido peleando. Desde los 18 años ha sido una entrega total al cien por cien. Realmente que el año de descanso le ha venido muy bien a mi cuerpo. Me he puesto a relajarme y a pasar tiempo con mi familia. He podido cuidar a mi esposa y a mi hijo. Entonces este descanso ha contribuido con la mente centrada en otras cosas".

JoJo realizará su primera defensa mundialista contra Rakhimov. (Getty)

- Se entiende. ¿Y te resultó complicado volver a prepararte para una pelea mundialista? ¿Qué te motivo?

"Cuando me dijeron que iba a pelear el 13 de febrero volví a encender el interruptor y me he ido preparando. Tengo una motivación excelente porque está mi familia y sé que ellos dependen de mí. Para mí es una motivación tremenda a la hora de pelear".

A sus 28 años, JoJo Diaz ostenta un récord de 31 peleas ganadas, 15 por la vía rápida, y una sola derrota frente a Garry Russell Jr. por el Título Mundial CMB Pluma, quien fue en su momento una verdadera prueba para él. Sin embargo, en las 130 libras aún no la ha tenido y sabe muy bien qué frente al poder de noqueo del ruso puede comenzar a ganarse el respeto en una categoría en el que se encuentran Miguel Berchelt, Óscar Valdez, Gervonta Davis y Shakur Stevenson.

- Además de vencer a Rakhimov, ¿quieres lograr algo más en Indio, California?

"Quiero que cuando suba al ring sea el momento de mostrar lo que puedo hacer y que la gente empiece a respetarme. Que la gente sepa de lo que soy capaz. Quiero dar una buena pelea, quiero que sea una pelea genial y la estoy esperando con mucha impaciencia para mostrar todo lo que puedo hacer en esta categoría".

- Acabas de mencionar que quieres que la gente te respete, ¿consideras que con salir con la mano en alto el próximo 13 de febrero lo habrás logrado o piensas que necesitas una nueva pelea para esto?

"Creo que si voy a ganar ese respeto por el tipo de pelea que propongo llevar al ring. Quiero entusiasmar, quiero traer esa sensación de que la gente está participando en la pelea porque voy a hacer feroz y voy a por todas. Quiero compensar toda esa tristeza que ha habido durante todo este año por la situación. El 13 de febrero quiero que haya alegría, quiero que sea entretenido, quiero que haya espectáculo. A partir de ahí vamos a ver que pasa. Es cierto que siempre va haber gente que critica, pero a mí me da igual".

- Y después de Rahkimov, ¿a quién quieres enfrentar?

"Cuando haya pasado esta pelea quiero ir contra un campeón de la categoría léase Miguel Berchelt, Valdez o Davis. Esas son las peleas que tengo pensado hacer y no les tengo miedo a ninguno".

- Por último, una semana después de tu defensa se enfrentan Miguel Berchelt y Óscar Valdez por el Título Mundial del CMB Súper Pluma. ¿Vas ver el combate?

"Claro que voy a estar viendo esa pelea. La voy a estar viendo porque los dos son boxeadores fenomenales. Lo que va a marcar la pelea es lo que vayan a imprimirle los dos boxeadores".

- ¿Y qué crees que puede suceder en Las Vegas el 20 de febrero?

"Si me preguntas por lo dos, Valdez es mucho más técnico y es más fino, pero Berchelt tiene un poder y una fuerza tremenda. Vamos a ver quién se lleva la pelea. Al principio creo que va a ser una partida de ajedrez. Va a ver mucha acción, va a estar muy entretenido. Que gane el mejor. Los dos boxeadores son jóvenes, los dos tienen mucha hambre y ojalá me pueda enfrentar con alguno de los dos pronto".

La charla se termina con un Joseph Diaz convencido de que en Fantasy Springs Casino de Indio, California, defenderá con éxito su Título Mundial Súper Pluma FIB frente a Shavkatdzhon Rahkimov.

Dónde ver Jospeh Díaz vs. Avni Yildirim por el Título Mundial FIB

Como dijimos el combate se llevará adelante el próximo 13 de febrero y llegará a México con transmisión exclusiva de DAZN, aplicación que cuesta solo 45 pesos al mes y que ofrece un calendario repleto de eventos de boxeo imperdibles de Golden Boy Promotion y Matchroom Boxing.



