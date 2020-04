Insólito: fue a donar mercados y le pusieron una multa de 2 millones de pesos

Colombia y el mundo sigue en la lucha contra la pandemia del Coronavirus y el Aislamiento Preventivo Obligatorio ha sido la medida principal en todo el planeta para poder contener los efectos y consecuencias de esta complicada enfermedad. Sin embargo, hay quienes la están pasando muy mal ya que con el cierre del comercio y demás actividades económicas, la personas de menos recursos han tenido dificultades para pagar sus deudas, comida y demás gastos cotidianos.

Es por esto que las autoridades gubernamentales han hecho todo tipo de campañas para disminuir esos efectos y poder ayudar a quienes más los necesitan. Por ejemplo, en Bogotá y Medellín se han realizado dos 'Donatón' para reunir fondos y con esto repartir mercados a las personas de bajos recursos, así como la compra de material sanitario para las personas que deben movilizarse por la ciudad y al personal médico que pelea todos los días contra la mitigación del virus.

El joven realizó la denuncia de lo sucedido en Noticias Caracol debido a que considera injusta la sanción.

Pero no solo el Gobierno, Alcaldías, Gobernaciones, etc. han implementado el desarrollo de cadenas de ayuda, sino que también están en marcha varias ideas ciudadanas que, con permiso de las autoridades, también son contribuyentes en la colaboración para los más necesitados. Varias personas, de buen corazón, se dedican día a día a repartir estas ayudas en los sectores marginados de Bogotá, no obstante, se encuentran con muchos obstáculos, que no deberían existir.

Alejandro Ramos, un ciudadano de Bogotá, el pasado domingo, en el marco de la 'Donatón' por Bogotá, junto a un amigo, se animaron a participar en la ‘Donatón para Bogotá’, promovida por la Alcaldía, y compraron los cientos de mercados para entregarlos a la población vulnerable que habita en la parte alta de la localidad de Usaquén. “Nos acercamos al CAI Codito, previamente nos habíamos comunicado con ellos y nos dijeron que nos acercáramos sin ningún tipo de problema”, contó el joven, en Noticias Caracol.

Ese domingo, los policías de esa estación les indicaron la zona donde debían entregar sus donaciones y hasta los acompañaron al lugar, añade el denunciante. Ellos, en un carro, hicieron el recorrido y entregaron “aproximadamente 114 mercados”. Sin embargo, terminada esa entrega, los uniformados dejaron a los dos amigos seguir su camino hacia sus viviendas, pero ellos tuvieron que hacer otras entregas de mercado en Suba y, finalmente, en Chapinero.

Al finalizar la última entrega, agentes de Policía pararon al joven y le impusieron dos multas, una por infringir la cuarentena obligatoria y otra por, supuestamente, realizar maniobras peligrosas con su vehículo. Ramos se comunicó con los agentes que lo acompañaron previamente y, aunque le pidieron disculpas, aseguraron que no lo podían ayudar porque no era zona de su competencia. El joven ya envió todas las pruebas para evitar su sanción, pero no ha recibido ninguna respuesta.

Lee También