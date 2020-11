Juan Dosal arremetió contra Francisco Javier González tras despido de Televisa Deportes

Hace un par de semanas, la noticia de su despido de Televisa Deportes estremeció las redes sociales, pues el emblemático comentarista Juan Dosal había pedido a la televisora esperar tan solo un año más para concretar su retiro, pues quería cumplir los 50 años de trayectoria.

Y es que, de acuerdo con información del periodista Ignacio Suárez, la televisora de Chapultepec lo habría destituido de su trabajo, pese a su petición, sin embargo, tras la ola de críticas que se desataron en redes sociales, y por parte de otros colegas, Televisa habría optado por devolverle su empleo al exfutbolista de Toluca, también, de acuerdo al seguimiento del 'Fantasma'.

"Rectificaron afortunadamente y regresó "el General" Dosal ¡bien ahi!", escribió el columnista de Récord en su cuenta de Twitter, luego de que el histórico analista volviera a aparecer en la transmisión de un partido de los Diablos, en Televisa Deportes.

"Antes sí teníamos un gran jefe en Televisa": Juan Dosal

No obstante, a pesar de que Juan Dosal está de regreso en las filas de la televisora de Chapultepec, no se guardó nada en contra del actual mandamás del área deportiva: Francisco Javier González, de quien criticó su liderazgo, comparado con anteriores jefes que pasaron por la empresa, incluso, aseguró que Televisa se ha equivocado mucho en este aspecto.

“Lamentablemente ahora no es así. ¡Qué daría por tener al Güero Diez Barroso estuviera ahí! Ahora está un tipo ahí que le dicen el 'bolo', 'la bola', o algo así, y el otro tipo ese Francisco Javier González. ¿Qué es esto? ¿Qué se creen? Televisa se ha equivocado mucho, este tipo (Francisco Javier González) me dijo: 'Quiero que sea maestro de los muchachos'. ¡Qué maestro ni qué nada! Aquí nadie es maestro de nadie”, lamentó el 'Maestrito', en entrevista con Javier Alarcón.

"Te voy a partir el hocico": Juan Dosal recordó enfrentamiento con Fernando Schwartz

En la misma charla con el anterior jefe de Televisa Deportes, Juan Dosal recordó varias anécdotas de su larga trayectoria en el medio deportivo, entre las cuales destacó el día que amenazó con golpear a Fernando Schwartz, actual analista de Fox Sports, por querer mantener una noticia como exclusiva para su noticiario y no revelarla antes, para que el 'General' pudiera darla a conocer en su espacio.

“Llega un cable (una noticia). Yo con (Fernando) Schwartz un día lo correteé por todo Televisa porque él se quedaba con los cables que me pertenecían a mí, porque yo estaba al aire, y los guardaba porque él entraba a mediodía. Entonces yo un día lo perseguí y le dije ‘te voy a partir el hocico porque esto no se hace’, entonces lo perseguí y me dijo ‘no que…’, bueno ‘te perdono’. Entonces ya me llegaban los cables porque así debería de ser”, sentenció un enérgico Juan Dosal.

