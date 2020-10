El Gallo Estrada le devolvió el tiro a Carlos Cuadras: "Habla mucho, pero en el ring hace poco"

El próximo 23 de octubre vuelve defender el Título Mundial Supermosca CMB Juan Francisco Estrada frente a Carlos Cuadras en Ciudad de México. Para el Gallo el objetivo es claro, ganar para obtener la revancha frente a Román González, quien subirá al mismo ring a defender su fajín supermundial AMB frente a Israel González.

El nacido en Sonora de 30 años habló en exclusiva con Bolavip y comentó que está muy enfocado y que se encuentra hace un mes en el Distrito Federal para adaptarse a la altura. Por otro lado, confesó que escuchó los dichos del Príncipe Cuadras en ESPN, quien dijo que los fanáticos del boxeo descarten la pelea entre su compatriota y Chocolatito, y no dudó al contestarle.

“Miré lo que comentó. Si yo fuera él diría lo mismo. En este caso vamos a pelear. Estoy enfocado en la pelea que vamos a dar él y yo. No me adelanto, pero ya van 8 años esperando la pelea con Román González. He perdido y ganado peleas, pero la gente todavía la pide y es algo que se tiene que dar”, comenzó el Gallo Estrada.

Y agregó: “Pero todos sabemos cómo es Cuadras, ya sabemos que habla mucho pero en el ring hace poco. Arriba del ring vamos a ver quien es el mejor”. Además, comentó que irá presionarlo para noquearlo y, que, a diferencia del del choque que tuvieron en 2017, dijo que llega bien físicamente. A su vez, dejo claro que no le importa que no haya público porque finalmente los que suben al cuadrilátero son ellos dos.

Por otra parte, Estrada reiteró que su gran anhelo en su carrera es tener la revancha frente a Román González, con quien perdió por decisión unánime en noviembre de 2019. Y señaló que deben recibir una buena bolsa para esta pelea por lo que entiende puede que se retrase la pelea para el año que viene.

“Me ha tocado pelear con él (Israel González) en sparrings. Es un muy buen peleador. Román González tiene mucho que perder. Si va bien entrenado”, finalizó Juan Francisco el Gallo Estrada al analizar la pelea del Campeón Supermundial Supermosca AMB.

