Juan Francisco Estrada tendría fecha para volver al ring y dos posibles rivales para combatir

El mundo del boxeo espera que en lo que del 2020 o el año que viene se de la revancha entre Juan Francisco Estrada y Román González. Sin embargo, el Gallo tendría una posible fecha para volver a combatir con el nicaragüense o frente a un mexicano.

El actual Campeón del Mundo Supermosca CMB hace unos días confirmó que superó el COVID-19. Tras superar la infección el nacido de Puerto Penasco, Sonora, comenzó los entrenamientos para volver a combatir, según lo informado por ESPN, el próximo 17 de octubre.

Estrada con fecha para volver al ring. (Getty)

"Hablé con mi promotor y me dijeron que (volvería) para el 17 de octubre, el rival todavía está por definir, si es Cuadras o Chocolatito. No me han dicho nada de Rungvisai, pero como te digo, me dijeron Cuadras o Román, pero como tiene pelea Rungvisai no sé si esté listo, depende de cómo le vaya", expresó el mexicano.

Por otro lado, Estrada habló de la bolsa de un millón de dólares que exigió Román González para que se haga la revancha y lo apoyó al decir que se merecen tener un gran pago. Sin embargo, comprende la situación económica que se vive por lo que entiende una rebaja, pero dijo que no se pasen con ella. "Creo que debemos ganar una buena bolsa", declaró.

"Vamos a entrenar más duro para no dejar dudas, que a Cuadras creo que le gané bien, pero como el anunciador se equivocó y se hicieron dudas, pero sabemos que no fue así, y no queremos más dudas, mientras que con Rungvisai vamos una y una y trataremos de hacer lo mismo que en la segunda, y con Chocolate pues ya sabemos que vamos por la revancha", finalizó Juan Francisco Estrada.

