Andrea Montesinos: "Sueño con representar a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno"

Andrea Montesinos Cantú tiene solamente 18 años, pero habla con la firmeza suficiente como si tuviera mucho tiempo más de camino recorrido. La patinadora artística sobre hielo se puede convertir en la primera mexicana en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno representando al país en el deporte desde 1992, aunque para poder aspirar a tal logro debió sacrificar varias cosas desde pequeña.

Montesinos tuvo que dejar a todos sus amigos y amigas de México y viajar a Estados Unidos para poder tener oportunidades de convertirse en atleta olímpica. Ahora, se prepara con un grupo de expertos en California con un objetivo que está por encima de todo lo demás: participar de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y convertirse oficialmente en orgullo nacional, aunque su causa ya es un ejemplo para la sociedad.

Andrea no tiene todo hecho: su carrera recién está comenzando. La joven patinadora, que ya participó en Mundiales Junior, realiza entrenamientos de triple turnos diarios, donde se perfecciona tanto físicamente como técnicamente. Claro, la mentalidad es algo a lo que también pudo darle un siguiente nivel, aunque de la manera menos esperada.

- ¿Cómo estás atravesando la pandemia con todo lo que eso influye en un deportista?

Al principio de la pandemia no pude patinar porque las pistas de patinaje estaban cerradas, entonces mi enfoque fue en entrenar fuera del hielo y fortalecer todas esas áreas de oportunidad que yo tenía. Ya llevo patinando desde el verano, gracias a Dios he podido patinar y tener la pista abierta. Aunque no tenga la oportunidad de ir a competencias como lo tenía planeado a principios del año, pues ha sido una gran oportunidad de enfocarme solamente en el entrenamiento y estar con mi maestro todo el año. Hemos tenido tiempo de calidad para entrenar y realmente pudimos ir mejorando todas esas áreas de oportunidad que tengo.

- ¿Fue la primera vez que estuviste tanto tiempo sin poder entrenar de esa manera?

- Sí, fue la primera vez que no pude patinar por tanto tiempo. Pero al mismo tiempo no se me hizo tan pesado al principio porque yo acababa de llegar del Mundial Junior, entonces me tocaba un descanso. Las primeras dos semanas de la pandemia me lo tomé de descanso absoluto. Luego, poco a poco empecé a hacer más ejercicio con mis entrenamientos.

- ¿En qué te enfocaste en ese momento?

- Me enfoqué no solo en el entrenamiento, sino también en la nutrición. No estaba comiendo lo adecuado para mi cuerpo. Mejoré mi condición y me puse en forma. Empecé a hacer un buen cardio con mis entrenadores más que nada corriendo y luego me puse mis objetivos para el año y lo que quiero lograr para mediano y largo plazo.

- ¿Sos ahora una mejor deportista de lo que eras antes de la pandemia fundamentalmente por la mentalidad?

- Un 100%. Siento que tengo mis objetivos muy claros y un plan detallado para mí. He madurado mucho como persona y atleta. La pandemia me dio la oportunidad no solo en lo que yo quería, sino también en las cosas que yo no sabía que debía mejorar. Ha sido difícil, pero ha valido la pena.

- ¿Cómo encontraste el amor al patinaje artístico sobre hielo que en México no es habitual?

- Empecé a patinar porque mi prima tuvo su fiesta de cumpleaños en una pista y a las dos nos comenzó a gustar mucho. Entonces, les pedimos permiso a mis papas para que nos llevaran a patinar y comenzamos tomando clases de grupo una vez a la semana. Yo me enamoré tanto que empecé a ir todos los días, y comencé a tomar clases individuales. Luego tuve mi primera competencia y me enamoré del deporte.

- ¿Qué hace al deporte tan especial?

- Es un deporte muy completo, eso lo hace especial y tan diferentes a otros deportes que, por ejemplo, mis amigas hacían en la escuela. Entonces así es como empecé a tomarlo tan en serio.

- ¿Cómo fue el salto a Estados Unidos?

- Con mi familia empezamos a ir todos los veranos a Connecticut y en nuestro cuarto año yendo, nos dijeron los maestros que si de verdad quería seguir avanzando y lograr todos los objetivos que yo tenía, era muy importante que me fuera a vivir allá y poder tener entrenamientos a tiempo completo con ellos. Entonces, mis papás y yo lo hablamos y vimos la posibilidad de irnos y vimos que era la mejor opción.

- ¿Fue difícil la transición?

- Claro que al principio lo fue, más que nada la escuela. Empecé a hacerlo en línea y pues llevaba toda la vida yendo al colegio. Pero todo se fue acomodando y se fue dando. Me adapté muy bien a la escuela en línea y a las horas de entrenamiento que tenía en Connecticut. Todo funcionó muy bien.

¿Terminaste el colegio?

- Sí, lo terminé haciendo en Estados Unidos, pero en línea.

- Tu meta deportiva, ¿sigue siendo el salto triple-triple?

- Sigue siendo mi meta, todavía no lo he podido lograr, pero ya lo estoy trabajando. Espero que para la siguiente temporada sea parte de mis rutinas.

- Hablando de metas, ¿qué otras tienes?

- Las Olimpiadas de Invierno 2022 de Beijing no están tan lejos y ya queda un año. Para asegurar mi lugar ahí tengo que poder clasificar al Mundial Senior donde puedo conseguir mi plaza para los Juegos Olímpicos. Mi objetivo más cercano es ir a una competencia internacional donde pueda sacar los puntos mínimos para el Mundial.

- ¿A qué competencia podrías asistir?

- Estamos intentando ir a una competencia en Europa en unas semanas que se llama Challenge Cup, para poder lograr los puntos mínimos y, si el Mundial se hace, poder ir para conseguir la plaza olímpica. Todo depende de cómo la pandemia se vaya dando. Ojalá sí se haga.

- Desde 1992 que no hay representación mexicana en patinaje artístico sobre hielo, ¿es tu mayor meta y a lo que aspiras siempre?

- Sí, claro que es super importante. Pero ahorita lo más importante no es enfocarme en que no queda tanto tiempo, sino en aprovechar el tiempo que sí tengo y a las cosas que tengo bajo control. Entonces, seguir entrenando, tener los objetivos claros y tener mi plan de trabajo al pie de la letra.

- En lo extradeportivo, ¿estás estudiando algo?

- Sí, este año termino la Preparatoria. El siguiente año lo tomaría para enfocarme solamente en el patinaje. Después sí me gustaría entrar a carrera, pero todavía no sé qué quiero estudiar y me falta decidirme en eso. Me gusta nutrición y psicología, pero la mente va cambiando cada mes y me gustaría tener mis opciones abiertas para terminar la decisión.

