"Un sueño no tiene precio": Paola Pliego habló tras la millonaria sentencia a la Conade

A través de una conferencia de prensa, Paola Pliego dio noticias importantes sobre su lucha personal. Y es que, casi cinco años después de la realización de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la 10ª Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lanzó un veredicto sobre el caso de falso doping.

Acompañada de su equipo de abogados, la esgrimista azteca dio a conocer que la Conade quedó obligada a tener que abonar un total de 15 millones de pesos por los daños morales y psíquicos que le causaron el resultado positivo que se reveló antes de dicha competición en Brasil. "Se hizo historia porque llegamos a aclarar su inocencia en un caso muy complicado", agregó el licenciado Ricardo De Buen.

"Esta sentencia es inmodificable. Esperemos que, ante dos fallos, vengan con un cumplimiento voluntario. Seguimos confiando en que el Gobierno va a hacer lo correcto. En caso de que decidieran tratar de alargarlo, o acudir a la siguiente instancia, seguiremos adelante", comentó el profesional Alberto Román.

La palabra de Paola Pliego

"El mensaje es claro. Ha sido una lucha muy larga, ya van 5 años, ha sido muy difícil para mí. Es una situación que me quitó los Juegos Olímpicos de Río y me puso en una posición en la que ya no puedo representar a mi país. Esta es una oportunidad irrepetible para que el Gobierno haga lo correcto. Decidí alzar la voz porque le tengo respeto a mi carrera y también para que ningún otro atleta se vea en esta situación", fueron las primeras frases que lanzó la deportista frente a los micrófonos.

Con respecto a la gran indemnización que ganará con estos movimientos judiciales, Paola Pliego fue contundente priorizando su orgullo: "Creo que es una pregunta que le puedes hacer a cualquier atleta y cualquiera con un sueño te puede decir que no tiene precio. Es algo a lo que le he dedicado mi vida".

Buscará los JJOO con Uzbekistán

"En todo lo que pasó, me cambié un poco tarde y no me dio tiempo de hacer todas las competencias de calificación. Ahorita no tengo un boleto para Tokio 2020 y no voy a ir, pero estoy preparándome y tratando de salir adelante para poder ir a las Olimpiadas de Paris 2024. Mis objetivos no han cambiado, son los mismo que tengo desde pequeña", reveló Paola Pliego.

