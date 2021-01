Reto Tokio: Atletas que son esperanza de Medalla para México en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos tenían una cita con la historia en el 2020, sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus que frenó todos los eventos deportivos, ahora será en 2021 cuando la justa veraniega por fin tenga lugar en Tokio.

Es por ello que, a pesar de que el deporte mexicano atraviesa un momento complicado, los atletas no pierden la esperanza de llegar a la cita olímpica y hacer historia en la capital japonesa, donde se espera que la delegación nacional esté integrada por alrededor de 150 deportistas.

Hasta el momento, los mexicanos se han asegurado poco más del 50 por ciento de las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, no obstante, con la suspensión de los deportes el año pasado, aún quedan por disputarse algunos boletos, entre los cuales se encuentra el de la legendaria María del Rosario Espinoza, en taekwondo.

Los representantes aztecas buscarán este verano mejorar la cosecha de Medallas obtenidas en Río de Janeiro 2016, donde el registro total fue de cinco preseas: Tres de plata gracias a Espinoza, la marchista Guadalupe González y el clavadita Germán Sánchez, mientras que las dos de bronce se las colgaron el boxeador Misael Rodríguez y el pentatleta Ismael Hernández.

"Vamos a competir con una delegación con veteranos con un cúmulo de experiencia y figuras de la nueva generación, con mentalidad ganadora y eso nos hace pensar en hacer un buen papel": Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

No obstante, hay que recordar que la delegación tricolor no contará con varias de sus figuras de los últimos años, entre las que destacan la ausencia de Lupita González, quien fue suspendida tras dar positivo en dopaje, mientras que el pugilista ahora es profesional y Hernández se retiró.

Aquí repasamos el nombre de algunos atletas mexicanos que son esperanza de Medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del próximo verano.

Paola Espinosa

Pronunciar el nombre de la histórica clavadista mexicana siempre será motivo de esperanza en una justa olímpica, pues luego de conquistar dos preseas olímpicas, en Beijing 2008 una de Bronce y en Londres 2012 una de plata, Paola Espinosa mantiene el sueño intacto por colgarse el Oro en Tokio, el cual se reforzó después de conseguir la plaza, que espera pronto pueda tener su nombre.

"Feliz de conseguir esta plaza y espero que pronto ya sea con nuestros nombres, porque no sólo fue conseguirla, sino seguir entrenando y demostrando que podemos hacerlo (con Melany Hernández), llevamos una racha muy buena, en un deporte de apreciación en el que los jueces ya te vean estar dentro de las mejores habla muy bien, porque cuando pase en los Juegos Olímpicos ya van a saber que esta pareja es candidata a una medalla", advirtió la histórica atleta en entrevista con Bolavip.

María del Rosario Espinoza

La histórica María, triple medallista olímpica, tiene un panorama complicado para ganarse un lugar en la justa veraniega, pues a pesar de que la plaza para México en taekwondo ya está asegurada, antes tendrá que derrotar a la medallista mundial Briseida Acosta, en el selectivo interno, para convertirse en la representante tricolor.

No obstante, su nombre es sinónimo de leyenda y potencia mundial, por lo que siempre va a ser una de las grandes esperanzas de México a subirse al podio en los Juegos Olímpicos: Como respaldo tiene la presea dorada conquistada en Beijing 2008, la de Bronce en Londres 2012 y la de Plata en Río de Janeiro 2016.

Alexa Moreno

Hay razones de sobra para creer que en estos Juegos Olímpicos Alexa Moreno puede hacer sonar el Himno Nacional de México en la capital nipona, pues además de consolidarse como la quinta mejor gimnasta en el ranking mundial, fue la primera mujer mexicana en colgarse una Medalla en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, en 2018, por lo que a sus 26 años llega con gran madurez y como una fuerte candidata al podio.

"Pienso que son mis Juegos Olímpicos soñados, así los tengo en mi mente. Estoy entrenando para estar al nivel de pelear una medalla, para eso me estoy preparando, no me preparo solo para ir a participar", advirtió la bajacaliforniana, quien ya tiene experiencia olímpica, tras su participación en Río 2016.

Alejandra Valencia

El tiro con arco es otra de las disciplinas que siempre hacen soñar a México con ver su bandera en los más alto, pues en su equipo cuenta con grandes atletas que ya han aportado al medallero, como en el caso de Aida Román, quien ya conquistó la Medalla de Plata en Londres 2012 y buscará repetir la hazaña en Tokio.

Alejandra Valencia llega a la cita como la líder del equipo, que además de Román, completa Mariana Avitía, también medallista en Londres, pero de igual manera, ya con el boleto en mano para la modalidad de recurvo femenil, busca hacer historia y subirse al podio en sus terceros Juegos Olímpicos, luego de quedarse muy cerca en Río 2016.

Kevin Berlín

Clavados también ha sido una disciplina que ha representado dignamente a México en la justa olímpica y en Tokio 2020 no será la excepción, pues por una parte, Kevin Berlín, quien consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos al colgarse dos Medallas de Oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, llega como revelación a la cita y en busca de hacer historia.

Por otro lado,se encuentran Iván García y Jahir Ocampo, quienes también son grandes esperanzas para colgarse presea en Tokio, en la modalidad de parejas, aunque debido a la pandemia, la clasificación quedó en suspenso.

