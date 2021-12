Fue mundialista en Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. También fue olímpico en Barcelona 1992 y Atenas 2004. A nivel de clubes jugó en Paraguay, Argentina, Brasil, Portugal, España, Italia y Grecia. Además, levantó nueve títulos a lo largo de su carrera. Actualmente retirado y con 50 años fue tentado para luchar en MMA.

¿Quiés está dispuesto a semejante locura? El paraguayo Carlos Gamarra, todo un emblema del seleccionado guaraní que incluso formó parte del Equipo Estelar que elaboró la FIFA una vez finalizada la Copa del Mundo de Francia 1998 en que Paraguay fue eliminado de manera agónica por el seleccionado local que finalmente se coronaría campeón.

Apasionado de los deportes de combate, el exdefensor se lo tuvo que pensar muy poco cuando recibió el ofrecimiento para participar del evento de artes marciales mixtas llamado Influencer Fight, que tendrá lugar en febrero en Brasil, tierra en la que se convirtió en ídolo defendiendo la camiseta de Corinthians.

"Hasta de Estados Unidos me llamaron, de todos lados, y por eso no pude comprometerme para esta edición porque tengo de palabra pactado con gente de Brasil. La organización se llama Influencer Fight, que supuestamente en febrero sería la pelea. Estamos esperando nada más la confirmación de la fecha", confesó el paraguayo dejando en claro que propuestas no le faltan para tener oportunidad de demostrar su talento en el combate.

''Me dijeron que ya habían tres peleadores, que también son gente que se subirán a la jaula por primera vez, y creo que la idea de ellos es poner a los tres y después tirar en el teléfono y preguntar con quién quieren que pelee Gamarra. Ya sea youtuber, influencer o cualquiera que entre, creo que ya estamos preparados para pelear", agregó.