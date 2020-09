Julio César Chávez Jr rompió el silencio tras su derrota y se mostró furioso con el árbitro de la pelea

El último sábado Julio César Chávez Jr había regresado al ring para enfrentar Mario Cazares, pero fue un regreso con derrota por decisión técnica. Tras el combate, el hijo de la Leyenda del Boxeo disparó contra las autoridades del combate.

El excampeón del mundo mediano iba en busca de una victoria que lo vuelva a posicionar entre los mejores peleadores de la actualidad. Sin embargo, su paso por el ring de Tijuana fue sin pena y sin gloria debido a que hizo poco para quedarse con el combate.

De todas maneras, Chávez Jr habló de la decisión del árbitro de llevar el combate a las tarjetas luego del grave corte que se produjo en su ceja izquierda por un cabezazo accidental. "Tan buena que estaba la pelea, y luego el pen*** del réferi me dice que la iba a parar porque lo iban a descalificar. Le digo dame chance de pelear, y luego salen con la decisión", explicó en sus historias de Instagram.

Además, comentó que si hubiera sabido que la pelea se iba a las tarjetas por el cabezazo él había pedido seguir, pero el árbitro le había dicho que lo iban a descalificar. Además, preguntó si alguien piensa que él iba perdiendo el combate.

"Vamos a suponer que la pelea era empate, para mí, pero cuando le quitan un punto en el primer round y luego otro en el sexto round por cabezazo, son dos puntos menos, entonces ahí está la respuesta”, expresó Chávez.

Y agregó: “¿Qué beneficio hay de ser yo? Ninguno, como ahí, me hubieran podido ayudar con la decisión porque la pelea fue pareja, y no lo hicieron así. Qué bueno que se den cuenta que no soy beneficiado nunca en las decisiones".

