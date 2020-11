¡Hay tiro!: Chávez Jr le contestó las polémicas frases que recibió del noqueador más rápido del mundo

El 2020 no terminó para Julio César Chávez Jr ya que el próximo 27 de noviembre regresa al ring frente el argentino Nicolás Masseroni. Sin embargo, Edgar Berlanga lo amenazó con pelear, por lo que el Hijo de la Leyenda no se hizo espera y le respondió al puertorriqueño.

En el último tiempo Junior no fue noticia por sus peleas, sino que lo fue por los videos, publicaciones o declaraciones polémicas que hacía en las redes sociales. Una de las más recordadas fue cuando expresó que a las personas en pobreza les daría dinero falso para que puedan ir comprar comida.

Sin embargo, esta vez la polémica no la inició él, sino que fue Edgar Berlanga, un peleador puertorriqueño que lo desafió a pelear en términos pocos amistosos. “Le vamos a sacar el perico (cocaína). Con un puño a Chávez le sale todo el perico”, expresó el boxeador, quien además dijo que lo iba a mandar al cementerio antes de tiempo.

Obviamente, Julio César Chávez Jr no tardó en aparecer y le respondió. “Hay un boxeador que me retó y que me dijo que me va a sacar el perico, pero está bien pend*** porque el perico se saca, no se mete, no sea pend***”, contestó el Hijo de la Leyenda.

Julio César Chávez Jr. le contesta el reto a Edgar Berlanga y le habla sobre el �� @jcchavezjr1 @Jcchavez115 pic.twitter.com/aDufgeybmn — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) November 17, 2020

¿Quién es Edgar Berlanga?

Edgar Berlanga es un peleador puertorriqueño de 23 años que ostenta un temible récord de en 15 peleas ganadas todas logradas por la vía rápida en el primer asalto. Por otro lado, viene de vencer a Lanell Bellows el pasado 17 de octubre en la cartelera en la que se consagró Teófimo López frente a Vasyl Lomachenko.

