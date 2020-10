Julio César Chávez Jr. se mostró pidiendo dinero en un camión y peleando en la calle

Lamentablemente los aficionados del boxeo se acuerdan de dos características de Julio César Chávez Jr: ser el hijo del César del Boxeo y generar polémica en las redes sociales. Y al igual que en otras oportunidades el exboxeador reapareció en público dos controvertidas actuaciones.

El excampeón del mundo mediano CMB viene de caer frente a Mario Cazarez y se prepara para llevar adelante un pleito antes de que termine el año. Además, la semana pasada le contestó a su padre luego de que lo haya criticado por el combate que había perdido.

Sin embargo, esta semana volvió a aparecer en las redes sociales pidiendo dinero en un camión junto a Chango de los Tomateros, quien cantaba. Además, en la calle se lo vio haciendo una exhibición junto a la misma persona.

"Mis respetos para el Chango de los Tomateros, porque por lo menos intentó. Tiene más huevos el chango que el ultimo anti deportista con quien peleé, no solo estuvo mal la Comisión de Tijuana de igual manera el WBC no solo tenía que dejar la pelea como un no contó, ¡como marca el reglamento!", expresó Chávez Jr, según lo informado por Marca Claro, al referirse que debe sancionar y no dejar subir a una persona que promueve conducta antideportiva.

¡@jcchavezjr1 VUELVE A LA ESCENA! ����



EL hijo de la leyenda reaparece junto a Chango O Te, subiéndose a un camión a pedir dinero y realizando "pelea" de exhibiciónhttps://t.co/he6o7QsCMz pic.twitter.com/aarbLbY2Ox — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 12, 2020

Además, agregó que el CMB no vela por el boxeo sino más bien sus intereses personales y comerciales. "Lo que le dicen al público que hacen por el boxeador en realidad solo lo dicen, pero hacen todo lo contrario", finalizó Julio César Chávez Jr contra el organismo de Mauricio Sulaimán.

Lee También