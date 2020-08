Julio César Chávez Jr. dice estar listo para el 25 de septiembre y que aún puede dar más

El próximo 25 de septiembre regresan al ring Julio César Chávez y Jorge Arce para llevar adelante el tercer combate de exhibición en Tijuana. Junto a la Leyenda del boxeo regresa su hijo, Julio César Chávez, quien dice estar preparado y motivado para pelear frente Mario Cazares.

Luego de abandonar frente a Daniel Jacobs, muchos ya daban por retirado a Junior que lo único que hizo desde que aquella pelea fue realizar polémicos comentarios en las redes sociales. A pesar de esto, el mexicano está listo para regresar.

En conversaciones con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el excampeón del mundo de los medianos comentó que tras el combate con el estadounidense se operó de la nariz, pero siguió entrenando. Además, explicó que luego de 2 meses sin ring, regresó hacer sparrings y que se prepara con Fredie Roach para combatir el próximo 25 de febrero.

"Yo me he mantenido listo para boxear. Fue muy difícil retirarme con Daniel Jacobs. Se hablaron muchas cosas que no son ciertas y si tú ves la pelea bien boxísticamente hablando Jacob jamas me hizo ver mal. Jacobs tenía un estilo para que yo no luciera lo raro es que boxee", expresó Junior.

Y agregó: "en lugar de que la derrota me llevara para abajo, me motivó porque vi cómo boxee los primeros cuatro rounds y sé que puedo dar todavía más".



