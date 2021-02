Óscar Valdez se motivó con Julio César Chávez y lo desafió

El próximo 20 de febrero Miguel Berchelt defiende su Título Mundial Súper Pluma CMB frente a Óscar Valdez en la Burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Y a días del enfrentamiento el peleador de Eddy Reynoso dijo que lo motiva que Julio César Chávez haya elegido al Alacrán como ganador del choque mundialista.

Una de las peleas que el COVID-19 pospuso fue esta guerra mexicana que hace un largo tiempo se venía esperando. A pesar de esto, los fanáticos de boxeo podrán ver y la cual promete, por las declaraciones de los protagonistas, que estará caliente.

Sin embargo, ya muchos dan como ganador a Miguel Berchelt y entre ellos Julio César Chávez debido a que tiene un gran poder y su distancia a su favor. Quien se enteró de esto fue Óscar Valdez quien explicó que lo motivan esas palabras del César del Boxeo.

"He escuchado a mi gran ídolo Julio César Chávez, quien dice que Berchelt va a ganar; eso me motiva, no hay nada más lindo en la vida que cuando dices tranquilo y dejas que tus puños hablen por sí mismos", expresó Valdez a José Luis Caramillo, según lo informado por BoxingScene.com.

Y agregó: “Entreno con la misma intensidad, pero más inteligente, más concentrado; Más disciplinado. Termino de entrenar y llego directamente a casa a descansar. Si diste el 100 por ciento, acabas muy cansado, solo puedes comer y dormir, no hay energía para nada más. Estamos entrenando muy duro, quiero callar la boca. Quiero cumplir mi sueño de seguir ganando, estar en esa lista de grandes boxeadores de la historia”.

