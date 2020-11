Julio César Chávez Jr. le lanzó un tiro a su padre al decir que no quiere retirarse como su él

EL próximo 27 de noviembre, Julio César Chávez Jr. tendrá la oportunidad de volver a cambiar la apática imagen que dejó frente a Mario Cazares cuando enfrente a Nicolás Masseroni. Sin embargo, en el día de hoy confesó que no quiere retirarse del boxeo como lo hizo su padre.

La historia de vida de la familia Chávez es de público conocimiento, la cual fue atravesada por el dinero, la fama, el deporte de los puños y las adicciones. A pesar de esto, guste o no, su dinastía le ha dado títulos mundiales a México.

Sin embargo, en esta etapa de su carrera, Julio César Chávez Jr. le confesó a Marca Claro que hoy no le interesan los títulos, sino que quiere combatir contra los mejores. “Quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá ya con mucha edad y en su peor momento, quiero terminar la carrera de una buena manera, que la gente vea que me retire bien del box y que no me quede nada por hacer", explicó en la entrevista.

¡LE DA UN CONSEJO A MAYWEATHER!����



“Hay presumidos como Floyd Mayweather, quien me cae bien, pero se compra dos o tres Bugattis del mismo color, ya sé que tiene un chingo de dinero. Pero es de pende... comprarse tres carros iguales, mejor cómprate uno y lo pintas. pic.twitter.com/vTqoLFStWv — Analistas (@_Analistas) November 19, 2020

Además, comentó que se siente joven y que no piensa en el retiro a pesar de que se digan algo en relación a esto. A su vez, dijo que quiere verse boxeando unos asaltos bien y tener una oportunidad para que el público analice si aún puede enfrentar a los mejores.

Julio César Chávez Jr. vs. Nicolás Masseroni – Culiacán, Sinaloa.

El próximo 27 de noviembre, el hijo de la Leyenda realizará su segunda pelea en el año frente al argentino que ostenta un poderoso récord de peleadas ganadas por la vía rápida. “Es un rival duro, con récord muy bueno, y la gente quiere ver eso, quiere ver algo así, por eso se tomó la decisión, de un buen rival de calidad. La gente quiere ver una pelea pareja”, comentó Julio César Chávez Jr.

Lee También