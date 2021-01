El día que Julio César Chávez recordó que sintió a la muerte arriba de un ring

En el boxeo lo difícil no es llegar a ser campeón del munod sino que mantenerse como tal, y esto lo pudo lograr Julio César Chávez cuando se consagró en el deporte de los puños al derrotar por KO12 frente a Meldrick Taylor, en una de las definiciones más épicas de su carrera. Sin embargo, el representante de Sinaloa, confesó que en aquel combate sintió que la muerte lo acechaba.

En Las Vegas se dio una de las victorias más importante del boxeo mexicano en la que el César del Boxeo marcó a fuego su nombre en los fanáticos mexicanos. Es que enfrente tenía a un campeón olímpico, mundial e invicto que desplegó todas sus estrategias para darle una lección de boxeo durante casi doce rounds.

Sin embargo, arriesgó de seguir sufriendo una paliza y frustrarse, Chávez tuvo la convicción de seguir yendo en busca de un Taylor que golpeaba y salía. “Es la única pelea en donde yo he sentido la muerte. Horrible. Imagínate, pelee con un peleador que era más rápido que yo, era más fuerte que yo, pero no tenía los que yo tenía jajaja”, expresó la Leyenda del Boxeo a TUDN en mayo del año pasado.

Por otro lado, la estrategia del nacido en Obregón era trata de ir a su velocidad, por lo que hizo un esfuerzo sobrehumano sumado que mientras el pegaba 10 golpes de poder, él recibía el doble o el triple de golpes. Por otro lado, comentó que las palabras de Búfalo, su técnico, fueron claves porque le dieron ánimo para seguir luego que le haya dicho que lo haga por México, por su gente y por sus hijos. “‘¿Por mi qué Cabrón?’, le dije jajaja. Pero que palabras tan sabias: ‘Tu todavía lo puedes noquear’”, recordó el excampeón del mundo.

El recto de derecha de Chávez sobre la deformada cara de Taylor pasó a la historia, porque con la última mano de la pelea se consagró en el mundo del boxeo, pero para ese momento el César del Boxeo ya no podía festejar. “Cuando lo tumbe, no me importaba perder o ganar. Yo quería que se termine el combate. Si vomitaba me hubiera provocado un derrame cerebral y no lo contaba”, concluyó el ídolo mexicano al recordar que casi se desmaya por el esfuerzo que le demando el combate.

Lee También