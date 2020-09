Julio César Chávez se enojó, dijo que él manda y que Jr. pelea en el peso que él quiere o no hay pelea

El próximo 25 de septiembre regresa Julio César Chávez y Jorge Arce a disputar un combate de exhibición en Tijuana. Con la Leyenda del boxeo, regresa su hijo mayor, Julio César Chávez Jr. frente a Mario Cazarez. Sin embargo, hay problemas con el peso de este combate.

El último fin de semana se supo que el César del Boxeo había dicho que la única manera que Junior pelee en su cartelera es en las 175 libras. Es más, expresó que si no es contra Cázarez será contra otro opnente, pero reiteró que el combate será en ese quilaje.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del día de hoy, el promotor del rival de Junior, pidió que no se hagan más cambios en para la pelea y que aceptaban llevar la pelea en las 173 libras. A pesar de esto, quien reaccionó fue Julio César Chávez al decir: “Yo no acepto. El que manda soy yo. Julio no. Yo soy el promotor. Yo soy el de la función. Sino no va a pelear Julio ni Cázarez”.

Julio César Chávez Jr. no tiene problemas en pelear en las 173 libras. (Getty)

Debido a esto el representante de Cázarez le dijo que ya había acuerdo y que el combate si se lleva a adelante será en las 173 libras y no en las 175 como quiere. “Yo soy el que manda, ya te dije. ¿No entiendes o qué razones?”, respondió Julio César Chávez con un gran enojo.

Quien intentó calmar la situación fue Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien le dijo al excampeón del mundo que le tenga confianza a su hijo y que le de esa palmada a lo que Chávez dijo “Ahí se arreglan, pues”, y se fue de la conferencia. ¿Se dará la pelea?



Lee También