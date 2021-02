El gran regreso del fin de semana: volvió al boxeo un viejo conocido de Julio César Chávez y Mike Tyson

Uno de los grandes personajes en la historia del boxeo, que llevó adelante grande e históricas peleas, se llama Don King, las más conocidas fueron de la mano de Muhammad Ali, Mike Tyson y Julio César Chávez. Sin embargo, el veterano promotor parece volver a estar en el ruedo luego de haber regresado el último viernes con un combate mundialista en los pesos completos en Estados Unidos.

Hablar del reconocido empresario de boxeo es hablar de historia del deporte de boxeo debido a que fue parte de las peleas más importantes que se pudieron hacer. Una de las más recordadas fueron las de Muhammad Ali frente a George Foreman, promocionada como Rumble in the Jungle, y contra Joe Frazier, vendida como The Thriler in Manila.

Don King no estuvo en la época dorada de los pesos completos, sino que además para llevar adelante la carrera de Mike Tyson y la de Julio César Chávez. Sin embargo, tras un largo tiempo fuera de los grandes focos, el experimentado regresó a llevar una pelea mundialista.

Por otro lado, tuvo grandes enfrentamientos con Bob Arum, presidente de Top Rank, con que ha llevado adelante grandes combate y con el que tuvo fuerte enfrentamientos. Sin embargo, la denuncia de diferentes boxeadores contra él, en el que decían que él le había robado dinero, hicieron que tuviera mala fama para llevar su carrera y comenzó a perder prestigio por lo que perdió terreno contra su principal adversario y jóvenes promotores.

De todas maneras, tras cinco años, Don King volvió el pasado viernes en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood, Florida, que tuvo la consagración Trevor Bryan frente a Bermane Stervine, primer peleador en llevar a las tarjetas a Deontay Wilder, por el Título Mundial Pesado AMB tras ganar por KO11. Sin embargo, la vuelta de King pudo no tener título en juego, pero finalmente la Asociación Mundial de Boxeo decidió poner campeón en receso a Manuel Charr por lo que lo dos estadounidenses libraron el combate por el fajín regular.

