Julio César Chávez le envió una dura advertencia a Andy Ruiz sobre su regreso

El próximo sábado que Andy Ruiz se vuelve a presentar, tras más de un año sin combatir, para enfrentar a Chris Arreola en Carson. Y a menos de una semana de la pelea, Julio César Chávez dijo que debe noquear a su compatriota el próximo fin de semana.

El Rocky Mexicano perdió todo lo alcanzado de un día para el otro tras caer por paliza frente a Anthony Joshua en diciembre de 2019. A pesar de esto, el californiano retorna al mundo del boxeo con el objetivo de volver a ser campeón, pero con Eddy Reynoso en su rincón.

De todas maneras, las vueltas en el boxeo siempre son importantes debido a que luego de una dura derrota lo importante es dar señales de que se está de vuelta por el título del mundo. Esto lo sabe muy bien Julio César Chávez que, tras perder frente a Frankie Randall, volvió con una importante victoria.

Chávez dijo que Andy Ruiz debe ganar por KO. (Getty)

Y a menos de una semana para el regreso de Andy Ruiz, el César del Boxeo opinó, en TV Azteca, del combate al decir que "Para mí esta es una pelea que es de paso, porque el peleador (Arreola) no representa mucho la verdad, viene de una derrota, así que yo creo que Andy Ruiz debe de noquearlo". Además, comentó que el rival no está a la altura del Rocky Mexicano, pero que si él no está al cien puede llevarse una sorpresa.

"De la mano de Eddy Reynoso (va a ser mejor), aunque Eddy Reynoso tampoco es mago, porque el peleador tiene que poner de su parte para que las cosas salgan bien, parece ser que Andy Ruiz está haciendo caso, y es un peleador que nos puede regalar mucho más de lo que dio en su última pelea", finalizó Julio César Chávez.

Lee También