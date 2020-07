Julio César Chávez habló de su pasado y dijo que se le antoja una cerveza, pero no la droga

Julio César Chávez supo poner en alto el boxeo mexicano y fue leyenda por las grandes batallas que dio. Sin embargo, como se sabe, las drogas y el alcohol son sus grandes demonios con los cuales batalla para no volver a convivir con ellos.

El Cesar del Boxeo fue entrevistado por Luis García y Christian Martino, en el programa Botanero Pa Llevar. En la misma, el mexicano comentó que en su primera derrota, frente a Frank Randell, había ido mal preparado ya que combatió casi un mes después su última pelea, pero que accedió al combate por el dinero que le ofrecieron.

Chávez dijo que se la antoja una cerveza pero no la droga. (Getty)

“(Tras perder) Fue muy triste y me di cuenta lo ingrato que era con la gente. Tuve un gran recibimiento en Culiacán. Yo ya no podía conmigo mismo. Tenía muchos problemas con mi esposa, con el alcoholismo y mi adicción”, expresó Chávez. Y agregó: “Todavía se me antoja una cerveza, por suerte no se me antoja la droga. Pero yo sé que, si me tomo una cerveza, (la cabeza) se me va a botar y voy a buscar droga”.

Además, comentó que nadie creía que iba a poder recuperarse de sus adicciones. A su vez, comentó que por lo que vivió sintió el compromiso social de poner cuatro clínicas de rehabilitación las cuales considera como las mejores del país.

“El subirte a una tribuna es lo que me salvó la vida”, finalizó Julio César Chávez al hablar de un pasado muy oscuro de su vida.

