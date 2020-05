Julio César Chávez habló sobre la adicción a las drogas y al alcohol: “Fue un infierno”

Hablar de Julio César Chávez en el mundo del boxeo es sinónimo de grandeza por sus épicas batallas en el cuadrilátero. Ganó títulos mundiales en tres categorías diferentes: superpluma, ligero y superligero, pero no todo fue color de rosa para el excampeón. En su vida también tuvo que pasar por un “infierno”.

“Dure muchos años drogándome. Día y noche me drogaba. Yo cuando era joven y vivía en un furgón carecía de ropa y comida. Soñaba con ser campeón del mundo y tener yates, mansiones, millones de dólares y cuando tuve todo eso no me llenaba entonces busqué las cosas más estúpidas: el alcohol y la droga”, afirmó Chávez en el programa Frente a Frente de ESPN.

Julio César Chávez en 1992. Foto: Getty.

La charla junto al periodista Alejandro Fantino empezó a tomar más emotividad cuando el exboxeador confesó que: “En un principio nadie pensaba que me podía recuperar. Me miraban tan mal, muriéndome, vomitando sangre y mi nariz toda podrida. Fue un infierno”.

En varias ocasiones, Chávez pensó en quitarse la vida porque sintió que ya había tocado el cielo al ser campeón mundial y como el mismo lo dijo todo le “empezó a valer madre”. Hoy la realidad de la leyenda del boxeo mexicano es otra y tiene claro que el ser adicto es algo que te queda para toda la vida.

“Todos los días uno vive un infierno dentro de uno. Yo voy hacer un adicto toda la vida y si yo me descuido un poquito, vuelvo a caer. El tiempo no te da la recuperación. La recuperación es solo por hoy, solo por hoy no voy a drogarme y no voy tomar. Esto es día a día”, concluyó Julio Cesar Chávez.

