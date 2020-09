Julio César Chávez le dijo a Reynoso que vaya al chile y que diga qué pasó entre Canelo y de la Hoya

El pasado martes explotó una olla a presión luego de que Canelo Álvarez haya levantado cargos contra Óscar de la Hoya y DAZN, la cual sorprendió a todo el mundo. Sin embargo, Julio César Chávez le pidió explicaciones a Eddy Reynoso y este evadió la pregunta.

En el programa A Los Golpes de ESPN, David Faitelson y Chávez tuvieron la oportunidad de hablar con el técnico de Saúl Álvarez luego de una semana turbulenta. En la misma el entrenador decidió esquivar las preguntas sobre el litigio legal que mantiene su peleador con las dos empresas.

"Ya tenemos una peleas que atrás por lo que no hay una gran relación cuando empezamos en la carrera con Saúl. Hemos estados con ellos con los boxeadores que teneos, siempre hubo una buena relación", expresó Reynoso sobre la mala relación entre Canelo y de la Hoya. Y agregó: "Aquí no hay discordia. Lo único que queremos es seguir peleando".

"Al chile Eddy, ¿qué fue lo que detonó esta demanda de Canelo con DAZN y de la Hoya", le repreguntó Chávez a Reynoso por lo que contestó: ''Como dijo Juan Gabriel 'lo que no se ve no se pregunta’. Hay muchas cosas que por ahí no caminan como uno quisiera y son temas delicados''.

@Jcchavez115 quiere volver a pelear con @OscarDeLaHoya, por lo que repasamos su primer enfrentamiento. ���� https://t.co/FyLwglVIP7 — Bolavip México (@BolavipMex) September 12, 2020

Por último, mejor entrenador del 2019 comentó que Saúl Álvarez se ha mantenido en forma y que no quiere su próxima pelea debería ser frente Billy Joe Saunders o Callum Smith.

