Julio Cesar Chávez le marcó la cancha a Mazatlán FC

La salida Monarcas Morelia de su ciudad causó un gran revolución en todo el país ya que era una plaza histórica para la Liga MX. No solo esto, sino que además dejó una gran cantidad de fanáticos sin club. Sin embargo, la llegada Mazatlan es llamativa porque el deporte de zona es el deporte. Quién habló de esto fue Julio Cesar Chávez que dio su opinión sobre llega del nuevo equipo.

El Cesar es una leyenda en cualquier parte de méxico a si hable de futbol, política o boxeo, por lo que su visión siempre es escuchada. Esta vez el excampeón del mundo apuntó contra el nuevo equipo de la Liga MX y no tuvo pelos en la lengua.

(Foto: Getty)

"En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. No se que tan difícil vaya a ser que el nuevo equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada al futbol", declaró Chávez en una entrevista a Esto.

Aquí seguimos entrenando en casa que Dios los bendiga pic.twitter.com/hHLHwEmcDw — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 14, 2020

Por otro lado, el Cesar del boxeo dijo que en Culiacán hay más gente futbolera, pero que en ésta ciudad nunca se supo que haya tanto futbol. Además, dijo que el equipo no es de Sinaloa sino de Morelia por lo que cree que no va a ser un equipo logre llevar tanta gente com se cree.

"Solamente se llenaba el estadio cuando jugaba el América o el Guadalajara, no creas que a reventar. Con lo de Maradona sí hubo un poquito más de audiencia”, tundió Julio Cesar Chávez.

Lee También