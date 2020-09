Julio César Chávez quiere realizar una última pelea con de la Hoya, por lo que recordamos su primera gran batalla

El próximo 25 de septiembre regresa al ring Julio César Chávez frente Jorge Arce en la que sería una de las últimas veces que subiría al ring el mexicano. Sin embargo, él quiere terminar frente a Óscar de la Hoya, su gran piedra en su carrera.

Aquel gran clásico de los años 90 tuvo dos duelos, pero el primero marcó un antes y un después en la carrera de ambos. Es que el César del Boxeo, al perder en aquel choque por TKO 4, dio un paso al costado para que comience el reinado de Óscar de la Hoya.

Ese histórico combate se llevó adelante el 7 de junio de 1996 en el Ceaser Palace de Las Vegas donde Julio César Chávez llegaba a defender su Título Mundial Superligero CMB con 97 peleas ganadas, una derrota y un empate. En frente estaba Óscar de la Hoya era un joven invicto que había sido Campeón Olímpico en Barcelona 92.

Óscar de la Hoya comentó que fue muy dura la primera pelea con Chávez. (Getty)

"No tuvo la culpa de nada porque a mí me cortan. Subí cortado en la pelea. Ese fue un error mío y creo que Dios me castigó", expresó el mexicano en septiembre 2012 a ESPN al referirse del famoso corte que tuvo en un entrenamiento a días de la pelea.

No hay dudas de que corte en su ceja fue clave ya que al primer jab que Óscar de la Hoya impactó sobre esa zona, el mexicano comenzó a sangrar por lo que tuvo que ir en busca del KO como lo hizo frente a Maldrick Taylor.

"Como dice Chávez esa no fue mi culpa. Y la verdad estaba y se sentía. Y gracias a dios se cortó, el gran ídolo mexicano y yo enfrente a él", expresó el Golden Boy en la misma entrevista que dio la Leyenda del boxeo mexicano para ESPN. Además, agradeció que haya tenido ese corte porque hubiera sido muy difícil superarlo.

Lee También