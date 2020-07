Julio César Chávez se comparó con Luis García y lo trató de fifi

Julio César Chávez es uno de los grandes boxeadores de la historia de México y es complicado encontrar algún peleador que le pueda hacer frente en la actualidad. Sin embargo, su historia abajo del ring fue noticia al igual que en sus grandes peleas.

El Cesar del Boxeo habló con Luis García y Christian Martinoli sobre su carrera. En la misma comentó que él había sido seleccionado para jugar al futbol y al beisbol, deportes en el que fue campeón en un nacional pero no así en la disciplina que lo vio brillar.

Chávez trtaó de fifi a Luis García. (Getty)

Por otro lado, expresó que era complicado tener una vida como la de él ya que venía de un lugar humilde y que empezó a ver todo lo que generaba desde su coronación, mientras que desde sus peleas por campeonato en las 135 libras le empezaron a caer cataratas de dinero para que pelee.

“Es difícil, complicado, cuando no tienen a alguien quien te puede guiar. Realmente fue complicado no es como Luis. Luis era fifi, yo no. Además, era guapetón”, lanzó Chávez al comparar su carrera con la del exfutbolista, lo que generó la risa de la dupla de TV Azteca.

“La pelea más complicada y difícil siempre será la de Meldrick Taylor”, comentó la Leyenda del boxeo mexicano al mencionar que el combate con el estadounidense fue la más dura debido a que era un campeón olímpico, del mundo e invicto.

