Julio César Chávez y Travieso Arce quieren pelear en el Estadio Azteca en busca de recaudación

Los legendarios boxeadores mexicanos buscan seguir recaudando fondos para ayudar a quienes más lo necesitan con un tercer combate de exhibición

Ambos expeleadores, que llevan en el retiro 15 y 6 años respectivamente, demostraron mucho agradecimiento por el trabajo y el esfuerzo que requiere volver a ponerse en forma luego de tantos años para poder darle a los fanáticos lo que buscan. Y lo más importante, ayudar a lo más desafortunados con esta gran acción a través del deporte.

¡Chávez y 'Travieso' hacen vibrar a Hermosillo en lleno total! ����#ChavezTravieso pic.twitter.com/AkSSLgbZXN — Zanfer Box (@ZanferBox) March 8, 2020

Y es que regresar al Estado Azteca no le desagrada a Julio César Chávez, pero aseguró que lo tomará con tranquilidad, ya que primero quiere recuperarse de sus lesiones.

“Esta vez el Travieso si se pasó, me tiró mas recio. Pero le aguanté. La verdad es que he vivido días increíbles y jamás olvidaré lo bien que se siente poder ayudar, es lo que me hace cargarme de energía y aunque ya estoy cansado, seguir dándole y buscando formas”, declaró El Gran Campeón Mexicano.

Julio César Chávez reveló que lo que buscará será recuperarse de las lesiones de costilla y tobillo que sufrió mientras jugaba basquetbol y que no lo han dejado moverse con mucha comodidad y que a pesar de que la siguiente semana buscará romper el récord de asistencia a una clase de boxeo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Lee También