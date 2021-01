Jugador del Junior fue sorprendido por la Policía y recibió amonestación

Ya son varios los antecendentes con las autoridades que suma Luis 'El Chino' Sandoval, jugador del Junior de Barranquilla, quien en varias ocasiones ha sido sorprendido por la Policía e incluso ha terminado arrestado.

Primero, hace ya hace casi un año cuando empezaron las medidas para controlar la pandemia del coronavirus en el país, el futbolista fue detenido porque la persona que manejaba su vehículo no tenía experiencia, ni pase y él estaba en estado de embriaguez. Su hostil reacción fue castigada llevándolo a ser arrestado durante varias horas.

Días antes a eso también fue amonestado por la Policía ya que fue protagonista de una ruidosa y multitudinaria fiesta, todo en medio de la situación de salubridad pública por la que pasaba el país por esos días.

Y ahora, vuelve y juega, y este jueves, se conoció un video en el cual se le ve conversando con Policías motorizados, el cual se hizo viral en las redes sociales y todos reconocieron a Sandoval como el infractor.

Ha circulado este video en redes sociales del 'Chino' Sandoval con un motorizado de la Policía.



Ya el delantero tiene antecedente de hechos de indisciplina.



Habla Deportes Radio en nuestra web y redes sociales



⏰ 10 am con @JuanSalvadorB y @lfguerra04 pic.twitter.com/c6kbG5lMjg — Habla Deportes (@HablaDeportes) January 28, 2021

Luego la Policía explicó lo sucedido: "Teniendo en cuenta que en redes sociales está circulando un video del ciudadano Luis Fernando Sandoval, es de precisar que el día martes; 10:30 de la noche, en el barrio Galán, este ciudadano lamentablemente omite una señal de Pare. Infracción que es observada por un cuadrante de la jurisdicción".

John Mirque, comandante seccional de Tránsito de la Policía, informó que Luis 'Chino' Sandoval, futbolista de Junior, se pasó un PARE en el barrio Galán y que cuando lo detuvieron no tenía sus documentos.

Pero aclaró que "el ciudadano no iba en estado en embriaguez".

Y agregaron: "El cuadrante llama a la Unidad de Tránsito por ser competencia y este, al llegar al lugar de los hechos, observa que el ciudadano no porta sus documentos. A este ciudadano se le notifica la orden de comparendo por no portar su licencia de conducción. Esta infracción es subsanable, por eso no genera inmovilización o no se generó la inmovilización. También es importante precisar que este ciudadano no se encontraba en estado de embriaguez".

