Justin Gaethje dijo tener la clave para vencer a Khabib Nurmagomedov

Desde que derrotó en Tony Ferguson en la reanudación de la UFC tras el parate obligatorio por la propagación de la pandemia de coronavirus, Justin Gaethje no hace otra cosa que pensar en la gran posibilidad de su carrera, a la que accedió con esta victoria: destronar a Khabib Nurmagomedov.

El estadounidense confía en tener la clave para cumplir con su cometido y así lo manifestó en diálogo con ESPN: “Soy muy atlético. Lo primero que se cansan son tus piernas, así que desde ahora y hasta entonces voy a correr mucho, saltar mucho a la cuerda, hacer muchas sentadillas".

Además, Gaethje agregó: "Si mis piernas están en forma, no me canso. Si no me canso, puedo volver a ponerme en pie. Y si puedo ponerme de pie, puedo golpearlo como un camión. Solo tengo que patearlo ocho veces en las pantorillas. Hay muchos factores. Voy a trabajar para ser yo y mantenerme en forma. Todo es cardio".

Justin Gaethje prioriza el legado deportivo y pone en la mira a Khabib Nurmagomedov haciendo a un lado el dinero que implicaría enfrentar a Conor McGregor ahora mismo#JustinGaethje #Gaethje #Khabib #ConorMcGregor #McGregor #UFC #MMA #DiarioMMA pic.twitter.com/1YHCaVVbfX — Diario MMA (@DiarioMma) May 29, 2020

El combate que tiene en vilo a todos los fanáticos de la UFC no tiene fecha ni sede confirmada y recién podría realizarse a fines de este año. Es improbable pensar que Khabib pueda volver pronto al octágono.

En primer lugar porque hoy por hoy se encuentra muy pendiente del delicado estado de salud con su padre, diagnosticado con Covid-19 y víctima de un derrame cerebral que obligó a una intervención de urgencia hace un par de semanas. Además, en Rusia se mantienen duras restricciones a los ingresos y egresos del país, también a causa de la pandemia.

