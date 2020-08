Juzgan a Shannon por no presumir a James y ella explotó: "Mi tienda está bien atendida"

Por estos días, Shannon de Lima volvió a ser noticia luego de que la modelo y empresaria explotara de ira contra una usuaria que le recriminó fuerte en los comentarios el hecho de no publicar fotos y videos junto a James Rodríguez. En pocas palabras, la criticó por no presumir al futbolista colombiano.

Como ya es conocido, James y Shannon tomar la decisión de no publicar constantemente fotos de ellos y su relación. Varias veces, Shannon ha hablado al respecto y dejó en claro que ella no necesita presumir al público lo que vive con Rodríguez.

Pues bien, una usuaria se saltó esa decisión de la venezolana y le puso un comentario bastante fuerte, precisamente por no dejarse ver con el jugador. Allí le "advirtió" que luego no se este quejando cuando se entere que James le fue infiel "por no atenderle la tienda". ¡Una locura!

Ahí fue donde Shannon no aguantó, rompió el silencio y explotó contra la persona que le hizo tal recriminación. Allí le aseguró que "la tienda está bien atendida y muy feliz". Además, le sugirió que mejor se empiece a preocupar por su vida y no por la de los demás.

Lee También