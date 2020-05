Juzguen ustedes: el profe Vélez reveló su verdadera posición política

Desde que comenzó 2020, Carlos Antonio Vélez y su hijo, Luis Carlos Vélez, han estado inmersos en un agrio y picante debate político por sus posiciones y ataques constantes a la oposición en Colombia. Sin embargo, un cruce en público que tuvo con Iván Mejía por unas declaraciones de su colega retirado lo motivaron a destapar su verdadera posición política.

Hace un par de días, Mejía intentó darle 'palo' a Vélez con una declaración que levantó una polémica que muy pocos esperaban: "El señor Vélez es 'uribista', yo soy 'antiuribista. El señor Vélez es gobiernista en el fútbol, yo soy antigobiernista en el fútbol. El señor Vélez y yo somos completamente diferentes".

Esa frase movilizó a muchos seguidores de Carlos Antonio Vélez para pedirle que hablara al respecto para que destapara sus cartas y de una vez por todas hablara sobre su posición política en el país y transversal al fútbol. El comentarista deportivo no resistió el pedido público y en su espacio radial cantó toda la tabla: "A propósito, hay muchos interesados en mis creencias y estado político".

A partir de ese momento, Vélez contó en todo lo que cree y aprovechó para lanzar uno que otro dardo a la izquierda política del país. Aunque no dio nombres, todas las críticas que hizo no fueron "indirectas" teniendo en cuenta los pasados roces con personalidades y representantes de la oposición en el país. Su declaración no tardó en volverse viral y está generando una enorme cantidad de opiniones divididas.

Audio: Carlos Antonio Vélez reveló su posición política

Esta opinión de Carlos Antonio Vélez es la silenciosa opinión de muchos... pic.twitter.com/75gjCdhVik — Pablo JaramilloVasco (@PabloJlloVasco) May 17, 2020

