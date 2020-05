Kahili Blundell, la musa que tiene la UFC

Finalmente la UFC estará de regreso este 9 de mayo, con la cartelera que ya se promociona como el evento deportivo más importante en tiempos de coronavirus y con un total de doce combates que han generado gran expectativa en los fanáticos alrededor del mundo. El más importante de ellos será el que enfrentará cara a cara a Tony Ferguson y Justin Gaethje.

Con los combates, los títulos en juego y toda la adrenalina que produce en cantidades la industria de las artes marciales mixtas, otro motivo de celebración para los fanáticos es el regreso a la acción de las clásicas octagon girls de la UFC; por eso queríamos celebrarlo con quien para nosotros es la musa por excelencia.

Se trata de la modelo australiana Kahili Blundell, a quien la cuarentena le ha dado la posibilidad de compartir mucho más tiempo con su pequeña hija, ya que muchas de las campañas y eventos para los que habitualmente es requerida estaban -y muchos lo siguen estando- frenador por completo a causa del coronavirus.

Nutricionista y entrenadora personal, además de su carrera en el modejale, fue seleccionada hace ya muchos años para UFC Australia en audiciones que contaron con gran cantidad de postulantes, pero entre las que Kahili sobresalió desde el primer momento. De allí, pasó directo a los eventos internacionales y hoy es una de las figuras más reconocidas cuando de octagon girls se habla.

"Fui extremadamente suertuda de haber sido elegida en primer lugar. Me encanta lo que hago, me encanta la UFC. También mis fans son geniales. En todas mis redes sociales hay gente que siempre me apoya. Sus halagos son bien recibidos. Todos son geniales y me encanta escuchar de ellos", había dicho Kahiki Blundell años atrás, en una entrevista exclusiva para el canal oficial de UFC.

