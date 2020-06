Karla Souza, la aclamada actriz mexicana que se viste de FBI para perseguir al chileno Sergio Jadue en “El Presidente”

“El Presidente” es la serie sobre el denominado FIFAgate, la mayor trama de sobornos y corrupción de los últimos años en el futbol, y que se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

La serie se enfoca en un personaje en particular, Sergio Jadue, interpretado por el actor colombiano Andrés Parra. Pero hay presencia mexicana destacada en la producción de la plataforma de streaming: Karla Souza.

Souza integra el único personaje de ficción de la historia centrada en el dirigente del futbol andino, que llega por casualidades del destino a presidir la asociación de su país, pero escala a tal punto que se ve envuelto en el mayor escándalo de sobornos en la Conmebol, la Confederación Suramericana de Futbol.

En “El Presidente”, que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video, Karla es Lisa Harris, una detective del FBI que se encuentra en Luque, Paraguay, trabajando en la sede suramericana del futbol. Ahí, conoce a Jadue e irá descubriendo información a medida que pasan los meses, y millonarios contratos se van cerrando de manera fraudulenta.

Pero antes de esta producción, el reconocimiento de Karla Souza había llegado solo un tiempo antes, con una destacada trayectoria que la tiene en el ojo de los hispanos parlantes.

El camino de Karla Souza antes de El Presidente

De sangre chilena por el lado de su padre, Karla Souza apareció a los siete años, en 1993, en la cinta Aspen Extreme, y tiempo después sus padres la enviaron a estudiar a Francia e Inglaterra. Incluso, logró una beca para la compañía Moscow Arts Theatre, la más prestigiosa de Moscú, en Rusia.

En el 2008 será su debut televisivo en la serie Terminales, de Televisa, y luego en Verano de Amor, en 2009. Tras esto obtiene un primer papel protagónico en El efecto tequila, en la serie estadounidense Persons Unknown en 2010, y en Los Héroes del Norte, donde dio vida a una mujer que soñaba con ser una cantante grupera.

Pero Souza saltó a la fama recién en 2013 al interpretar a Bárbara Noble en la película “Nosotros, los Nobles”, ópera prima de Gary Alazraki, la segunda cinta más taquillera de la historia. Y entre sus trabajos más destacados resaltan otras producciones como “No se aceptan devoluciones” (2013) o “¿Qué culpa tiene el niño?” (2016).

Quizás el gran salto internacional de Souza llegó en 2014, cuando comienza a aparecer en la serie estadounidense de la ABC “How to Get Away with Murder”, en el papel de Laurel Castillo, una estudiante de derecho que se inscribe para defender a los menos afortunados.

Interpretaciones que se suman al de la detective del FBI Lisa Harris en El Presidente, que puedes disfrutar AHORA en Amazon Prime Video.

Lee También