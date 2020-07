Kemonito está dispuesto a apostar su máscara antes de su retiro de la lucha libre

A pocos días de cumplir 53 años, la inquietud de retirarse de la lucha libre vuelve a estremecer con fuerza los pensamientos del Kemonito y advierte que el inevitable momento de decirle adiós a los encordados está cerca.

Han pasado 22 años desde que la ahora estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se involucró por primera vez con la lucha libre, gracias al legendario Tinieblas, quien le vio las cualidades perfectas para convertirse en su entrañable compañero, Alushe.

La historia del Kemonito puede contarse a partir del 2005, cuando el CMLL lo fichó para que le diera vida a un pequeño mono de pelaje azul y piel amarilla, y podría llegar a su fin dentro de uno o dos años, así lo reveló el hombre detrás de la curiosa máscara de una de las más queridas 'mascotas' de la Arena México.

Kemonito, estrella del CMLL. (Facebook Kemonito es lo monito)

"No creo aguantar más, un año o dos a lo mucho, porque el tiempo, los golpes y la edad cobran factura. No lo tengo decidido, pero lo he pensado. No quiero un homenaje, solamente una función en la que pueda participar", confesó la micro estrella en entrevista para El Universal.

Kemonito, dispuesto a apostar su máscara

Kemonito, compañero de Atlantis. (CMLL)

Sin duda que la del Kemonito es una de las incógnitas más valiosas dentro del pancracio mexicano, sin embargo, el gladiador nacido en Jalisco estaría dispuesto a revelar su identidad antes de su retiro, eso sí, solo si uno de sus compañeros se lo pide.

"Aceptaría jugarme la máscara si alguno de mis compañeros, Atlantis, por ejemplo, me lo propusiera, aunque depende también de la empresa", advirtió el carismático personaje azul y también padre de otra de las mini estrellas del CMLL, Microman.

Kemonito ante el Periquito Zacarías. (CMLL)

La patada que lo catapultó a la fama:

