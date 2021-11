Llegó el día para que se presente una nueva cita con muchas contiendas para disfrutar en el octágono más famoso del mundo. Correspondiente al UFC Vegas 43, el brasileño Ketlen Vieira tendrá su contienda contra la estadounidense Miesha Tate dentro de lo que es la estelar del UFC Fight Night. Dicho espectáculo tendrá lugar HOY, sábado 20 de noviembre, sabiendo que se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y STAR + para Latinoamérica. Mientras que ESPN + emitirán en Estados Unidos, aunque de forma ONLINE transmite UFC Fight Pass hacia cualquier país.

Comenzamos con la actualidad de Vieira, peleadora brasileña que posee un total de 13 combates hasta el momento, de los cuales se registra un total de 11 victorias con dos derrotas. Su combate más reciente ocurrió el 20 de febrero de 2021, cuando perdió ante la rusa Yana Kunitskaya por decisión unánime de los jueces.

Mientras que del otro lado aparece Tate, ex campeona de peso gallo en el año 2016. Su marca total es de 26 contiendas, donde hubo un total de 19 triunfos ante las siete caídas restantes. Yéndose al registro más cercano que ejerció, la nacida en Tacoma, Washington, viene de ganarle a su compatriota Marion Reneau en una resolución por nocaut técnico acontecido el 17 de julio de 2021.

+El Pesaje y careo previo entre Ketlen Vieira y Miesha Tate

La cartelera completa del UFC Vegas 43

Estelares

Peso gallo: Ketlen Vieira vs. Miesha Tate

Peso welter: Michael Chiesa vs. Sean Brady

Peso gallo: Rani Yahya vs. Kyung Ho Kang

Peso mosca: Joanne Wood vs. Taila Santos

Peso gallo: Davey Grant vs. Adrian Yanez

Preliminares

Peso pluma: Pat Sabatini vs. Tucker Lutz

Peso ligero: Rafa García vs. Natan Levy

Peso mínimo: Loma Lookboonmee vs. Loopy Godinez

Peso ligero: Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Peso mosca: Cody Durden vs. Aoriqileng

Peso pluma: Shayilan Nuerdanbieke vs. Sean Sorriano

Peso mínimo: Luana Pinheiro vs. Sam Hughes

UFC Fight Night: ¿cuándo pelean Ketlen Vieira vs. Miesha Tate por el UFC Vegas 43?

El combate Ketlen Vieira vs. Miesha Tate se llevará a cabo HOY, sábado 20 de noviembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 43 de la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las preliminares

Argentina: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

España: 21:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET

México: 14:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Horario por país de las estelares

Argentina: 20:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

España: 00:00 (domingo 21 de noviembre)

Estados Unidos: 15:00 horas PT y 18:00 horas ET

México: 17:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Perú: 18:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

UFC Fight Night: ¿cómo ver Ketlen Vieira vs. Miesha Tate por el UFC Vegas 43?

Las peleas estelares y preliminares se podrán seguir desde Latinoamérica (excepto Chile, que se verá por FOX Sports) a través de ESPN 2 y Star+, mientras que serán transmitidas para Estados Unidos por ESPN+. En España, se podrán observar porDAZN y DAZN 1 también se emitirán por UFC Fight Pass para cualquier región del planeta.