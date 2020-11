Tras la decisión del CMB, la Barby rompió el silencio y explicó por qué dijo que la Cobrita Luna había hecho trampa

Mariana la Barby Juárez viene de perder frente a Yulihan Alejandra Luna Ávila el pasado 31 de octubre, pelea en la que denunció que los guantes de su rival tenían algo para hacerle daño. Sin embargo, tras la decisión del Concejo Mundial de Boxeo, la excampeona rompió el silencio y dijo que sucedió aquella noche.

En el estadio Grand Oasis Arena, de Cancun, quien estaba irreconocible aquella noche tras el combate era la excampeona del mundo que tenía toda la cara hinchada y perdía el Título Mundial Gallo CMB. A pesar de la protesta que realizó en público, la decisión del fiscal se mantuvo igual y México tuvo a una nueva campeona.

Como se sabe, tras varios días de espera, el organismo que preside Mauricio Sulaimán realizó una investigación y desestimó que se haya utilizado algún elemento para sacar ventaja deportiva. Debido a esto la excampeona del mundo rompió el silencio en Instagram al decir que “Quiero felicitar a Yulihan por su pelea. Aclaro que jamás dije que me robaron. Créanme que lo tengo muy claro, perdí la pelea porque no pegué. En eso no tengo ninguna duda”.

Y agregó: “Si yo pedí lo de los guantes es por lo que había sentido y ya el doctor me explicó que lo que me había pasado es que hice una pelea de 10 rounds con mi nariz fracturada. Muchos peleadores abandonan la pelea, pero yo resistí”. A su vez, dijo que estas peleas son de las que se aprende y que va regresar mejor que antes.

“Voy a regresar al gimnasio y van a ver una Barby diferente en la revancha”, expresó Mariana Juárez para finalizar su video quien espera la revancha con Yulihan Alejandra Luna Ávila.

