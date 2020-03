La FIFA ya trabaja en los jugadores que terminan contrato

El coronavirus tomó por sorpresa a todos, lo que hará que seguramente se tomen medidas excepcionales por única vez en la historia, para así evitar el menor daño posible.

Uno de los temas a tratar es qué sucederá con los jugadores que vencen contrato en el próximo mercado de pases, debido a que la temporada seguramente se alargará más de lo previsto impidiendo a los jugadores a terminar la misma.

“Ese tema ya se está tocando en FIFA. El organismo ya creó un comité conformado por clubes, federaciones y el sindicato de jugadores, no tardará en salir la resolución de qué va a suceder”, reconoció Ricardo Galicia, abogado especializado en derecho deportivo, en diálogo con As.

Luego, Galicia continuó: “Los periodos de transferencia están establecidos por FIFA y puede ser que tu contrato concluya el 31 de mayo, pero no te sirve de nada estar libre el 1 de junio si no puedes registrare por FIFA debido que no abre su periodo de transferencias por todo lo que está pasando, porque una cosa es lo laboral, que tu contrato ya se venció, y otro lo federativo, que FIFA no te dejará inscribirte hasta que no acaben todas las ligas en el mundo”.

Por último, el abogado brindó su recomendación a los directivos: “Es un tema muy importante que los clubes debes estar en constante comunicación con lo que dicte FIFA, pero lo recomendable es que a los que ya se les vaya venciendo el contrato que empiecen a sentarse con el jugador y tratar una extensión en la cual se mencione que el contrato no terminará hasta en tanto no concluya la temporada en curso, que no sabemos con certeza cuando será”, finalizó.

