La Liendra confesó, entre lágrimas, que le robaron 200 millones y entró en quiebra

El youtuber Mauricio Gómez, conocido como ‘la Liendra’, quien ya tiene más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, volvió a dar de qué hablar luego un video que subió a sus redes sociales.

El youtuber comentó que la vida la ha cambiado drásticamente en los últimos años, pero que esto le ha implicado experimentar situaciones que no han sido las más alegres y do detalles muy íntimos de lo que fue su última relación.

“Este año que pasó fue muy duro. Terminé una relación que pensé que iba a durar mucho, pensé que estaba bien, cuando de la nada me dejaron. Me dio muy duro, no les voy a decir que no. Luego tuve un accidente que me quitó mucho dinero, que me quitó muchas marcas, unas dejaron de trabajar conmigo. A veces tener seguidores no es bueno, para un accidente no es tan bueno”, manifestó

Luego, comentó algo que muy pocos sabían: “En este año me robaron 200 millones de pesos. Yo caí en quiebra totalmente, pero ustedes no se dieron cuenta”.

Finalmente dijo: “Cuando te vuelves una persona reconocida es muy duro dar con personas que de verdad lo quieran a uno. Siempre se me acercan personas que quieren salir conmigo por quedar bien, porque lo vean hablando con uno”.

