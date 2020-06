La Liendra dio la cara luego del accidente en el que estuvo involucrado

Mucha polémica se generó en las redes sociales luego de conocer el video en el cual, Mauricio Gómez conocido como la Liendra, protagonizó un accidente de transito durante las últimas horas.

En el hecho, por suerte, no hubo ningún fallecido. Solamente un hombre resultó herido debido al fuerte impacto entre su motocicleta y la camioneta del influencer.

Tras el incidente, la Liendra dio la cara y publicó un mensaje en el cual se presentó bastante arrepentido por lo ocurrido. "Yo siento que fui el de la culpa, debí hacer el pare más largo. Asumo todos los gastos del parcero, me siento culpable al accidentarlo, no soy la mala persona como algunos creen. Sea mi amigo o no sea mi amigo le voy a pagar todos gasticos", dijo.

Gómez aseguró que no pretendía escapar del lugar como otras personas lo señalan.

Por último, el Youtuber contó el detalle de lo que fueron los minutos posteriores al accidente. "En el CAI yo lloraba, porque ese parcero duró como 10 minutos en el suelo. Diosito que ese man se pare, Liendrita se me cerró el mundo. Yo dijé maté a este man, me cague la vida, Diosito qué pasó que nadie aparecía. Muchas gracias a mi familia, a mis amigos y a todos por los han estado super pendientes", puntualizó.

