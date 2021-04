"No me dejen solo": La Liendra pide ayuda tras hablar contra la Tributaria

Esta semana se dio a conocer la propuesta del Gobierno Nacional para acabar defintivamente con la clase media del país y seguir abriendo la becha de desigualdad en Colombia por medio de una nueva Reforma Tributaria, la tercera en el periodo del presidente Iván Duque.

La propuesta que incluye ponerle IVA a más productos de la canasta familiar, a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, a los servicios funerarios, a las pensiones y otros asuntos de la vida diaria, ha sido muy polémica en el país y puso a hablar del tema a casi todos los habitantes.

En este tipo de temas, generalmente, es poco o nada lo que se oye de los famosos del país y mucho menos los influencers de las redes sociales, pero esta vez, La Liendra dio un paso adelante e hizo un gesto que ya se hizo tendencia en las redes sociales y recibió muchísimos comentarios.

El popular influencer agarró su camioneta y la pintó completamente con el mensaje: "No a la Reforma Tributaria", lo cual causó que recibiera comentarios a favor, críticas de quienes creen que lo hace solo por marketing o algunos que aseguran que ellos no se deben meter en estos temas.

Tras la avalancha de comentarios que recibio, muchos muy agresivos, La Liendra emitió un mensaje pidiendo la colaboración de sus colegas que también son generadores de contenidos en las redes sociales: "Hablar de política en Colombia da miedo, me asusta, pero si yo me atreví no me dejen solo, pido apoyo de los demás influenciadores, a mi me pueden callar a todos no. No me dejen solo, hablen".