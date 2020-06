La Liendra volvió a las redes y aclaró los motivos de su ausencia

Mauricio Gómez, popularmente conocido como La Liendra, volvió a las redes sociales para hablar con sus seguidores, quienes esperan por sus contenidos.

El Youtuber remarcó que no transita por un buen momento y los motivos son bastante coherentes. "A ver no nos mintamos y saben que no estoy pasando por un buen momento de mi vida", dijo.

Gómez aseguró que se le vino el mundo encima y se encuentra solucionando estos inconvenientes. "Cuando yo digo que se me vino el mundo encima no me refiero a la gente, no me importa lo que diga la gente. Me refiero a que un accidente trae muchas cosas".

"Es un error que trae dinero, demandas. No sé porque Dios me tiró tantas cosas en una semana. Se me acumuló todo y no he tenido tiempo para ustedes, les pido disculpas", aclaró sobre el incidente en el que atropello a un motociclista cuando se encontraba manejando.

