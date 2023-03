Luis Díaz ha tenido una temporada discreta en este curso del 2022/2023, ya que presentó una lesión a finales del 2022 lo alejó de los terrenos de juego, y hasta el cuarto mes del 2023 parece que volverá a ver acción con su equipo Liverpool, el cual añora su regreso.

Y es que, justamente, el presente de los Reds no ha sido bueno, y coincidencias mente eso se ha dado mientras el futbolista colombiano no estuvo en las canchas. Parece extraño pero, las cualidades goleadoras del equipo no son las mismas desde que él ha estado ausente.

Sin embargo, hay que decir que su retorno a la par de sus compañeros ilusiona a la fanaticada, pero su director técnico Jurgen Klopp, no se acelera y como buen alemán, va con sigilo, pero seguro para el retorno del cafetero, quien a lo largo de su camino por el fútbol europeo lo ha acompañado un bonito vehículo.

Cabe recordar que El Guajiro, como es conocido, antes de su arribo a territorio inglés tuvo destacadas presentaciones con Porto, elenco portugués que lo vendió por una buena cantidad de dinero a los rojos de Liverpool; precisamente en la institución lusa estuvo durante tres temporadas.

Pero desde su instancia en la península Ibérica, y ahora en tierras británicas, a Díaz Marulanda lo ha acompañado una hermosa camioneta BMW X6 color negro, la cual es bastante exhibida en redes sociales por su esposa y madre de su hija, Geraldine Ponce.