La advertencia profética de Bill Gates sobre el Coronavirus que desoyeron las autoridades

Bill Gates brindó una Ted Talks en abril de 2015 en la que sorprendió a todos porque, lejos de hablar de tecnología, dedicó su discurso para advertir a toda la especia humana. A pocos meses del brote del ébola en África, el fundador de Microsoft predijo que la próxima catástrofe mundial sería producida por un virus y avisó que el mundo no estaba preparado para enfrentarla.

El filántropo se mostró muy preocupado porque notó la falta de disposición de los países para luchar contra una posible pandemia. "Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios", indicó.

Los aspectos en los que el planeta no estaba listo se vieron en la epidemia del ébola en donde murieron unas 10 mil personas en 2014. "No había equipos de epidemiólogos listos a viajar, que hubiesen ido para ver qué cosa era esa enfermedad y qué tanto se había expandido. No había listos equipos de médicos para trabajar. No teníamos manera de preparar a la gente. Hicieron falta muchas cosas. Fue una fatalidad mundial", detalló Gates.

Además, el estadounidense fue muy crítico con el papel de la Organización Mundial de la Salud: "La OMS existe para monitorear las epidemias, pero no hace nada de lo que estoy hablando. La falta de preparación podría hacer que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola".

Para el magnate empresarial, el brote en África no fue más grave por "pura suerte", ya que no llegó a muchas áreas urbanas. Otro factor fue la naturaleza del virus, el cual contrastó con la del Covid-19: mientras con el ébola un infectado llegaba a ser transmisor estándo tan enfermo que ya estába en la cama, con el Coronavirus esto no pasa. "Podría ser un virus con el que los transmisores no se sientan mal y pueden viajar en avión o ir al mercado. La fuente del virus podría ser una epidemia natural o puede venir de bioterrorismo. Así son muchos los factores que podrían hacerlo todo mucho peor", predijo asombrasomente.

El hombre de 64 años pidió "construir un sistema de respuesta bien eficaz" y destacó que las tecnologías están a favor. "Tenemos los recursos, pero hay que ponerlos al servicio del sistema de salud", solicitó.

Por otro lado, en la conferencia que ya lleva más de 20 millones de visualizaciones en Youtube, comparó la preparación sanitaria con la militar: "En cuanto a soldados, los tenemos listos a desplazarse, a tiempo completo. Hay que equipar los médicos con los militares y beneficiarse de su capacidad para movilizarse rpaidamente".

Por último, pidió no entrar en pánico, aunque sí actuar con celeridad. "Si hay algo positivo de la epidemia del ébola es que puede servir de alarma temprana, de despertador para que nos alistemos. Si empezamos ahora, tal vez estemos listos para la próxima epidemia", advirtió cinco años antes que el mundo sea sorprendido por el Coronavirus.

