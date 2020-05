La autocrítica de Devin Haney sobre el error que cometió con Lomachenko

Devin Haney admitió haberse pasado de la ralla en su intento de llamar la atención de Vasyl Lomachenko para aspirar a los cinturones que este ostenta en la división de peso ligero. "Nunca en mi vida perderé con un chico blanco", había dicho haciendo referencia al ucraniano.

Sin embargo, el invicto, que en su último combate disputado en noviembre derrotó por decisión unánime a Alfredo Santiago, mostró su arrepentimiento por esas declaraciones que incluso llevaron a que le llamara la atención el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman.

"Lo correcto hubiera sido decir que no perdería contra nadie. A medida que vives, aprendes. Soy joven y entiendo que lo que dije no era lo correcto. Más allá de eso, sigo sintiendo que no voy a perder con nadie, con ningún peleador", se excusó en diálogo con Sports Illustrated.

¡Comentarios fuerte de Devin Haney hace unos pocos días! pic.twitter.com/fsX56OTkGC — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) April 20, 2020

Haney reconoció que la reacción que tuvieron sus comentarios en las redes sociales lo tomó por sorpresa y que le afectó el hecho de que tantos fanáticos lo acusaran de ser una persona racista.

"No es el caso, en absoluto. Mis hermanos son mitad blancos, mitad negros. Mi madrastra es blanca. Todo mi equipo de trabajo es diverso. No discrimino, no soy racista. No esperaba que se me acusara así, en absoluto. Perp qué puedo hacer al respecto", agregó el boxeador de 21 años.

