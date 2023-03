WrestleMania 38 quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos de la WWE por mucho tiempo, especialmente por cómo se dio el cierre de la Noche 1 del evento, en la cual pudimos ver el regreso al ring de una de las máximas figuras del deporte entrenimiento: Stone Cold Steve Austin. La máxima figura de la compañía durante la Era de la Actitud venció a Kevin Owens en un gran combate.

Stone Cold, que no había combatido de forma oficial desde su retiro en 2003, regresó para un combate de una noche, el cual no sólo pegó directamente en la nostalgia de los fanáticos de la lucha libre, sino que nos mostró que a sus 58 años, él todavía lo tiene.

Sin embargo, en una reciente entrevista que realizó en el podcast Out of Character de Ryan Satin, Stone Cold hizo una declaración que dejó atónitos a todos los que la escucharon, especialmente luego del nivel mostrado en el combate de aquella primera noche de WrestleMania.

"Hice cero entrenamiento sobre el ring", reconoció Stone Cold, quien explicó que trabajó mucho el cardio previo a su combate en WrestleMania 38 ante Kevin Owens, algo que sorprendió a todos los oyentes del podcast. No obstante, hizo alusión a un programa de entrenamiento que le ayudó mucho: "Me encanta Sheamus y tiene un gran canal de YouTube, The Celtic Warrior Workout, o como sea que se llame. Le eché un vistazo y me vi sus rutinas con Edge, Daniel Bryan y como trabajaba".

Aún así, explicó que hubo una en particular que llamó su atención y a partir de la cual realizó su entrenamiento personalizado para volver en la mejor forma posible: "La que realmente me gustó fue la rutina que hacía Becky Lynch para regresar, así que hice su rutina una y otra, y otra vez. Luego me inventé la mia a partir de ello. Fue un entrenamiento duro en casa, pero no tenía un cuadrilátero".

Fueron casi 20 años sin un combate oficial, más allá de alguna que otra aparición esporádica, y Stone Cold se vio como si nunca lo hubiera dejado, lo cual demuestra una vez más por qué es considerados por muchos como la máxima leyenda en la historia de la industria.

Por lo pronto ahora es tiempo de pensar en WrestleMania 39, que se celebrará este 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Y aunque Stone Cold no está pactado para aparecer, uno nunca puede descartar que algo sorprendente tenga lugar en la WWE.