La dura respuesta de Thalía a la postura de AMLO ante el Coronavirus

El mensaje de Andrés Manuel López Obrador en donde instó a los mexicanos a "seguir con su vida normal" y "salir a comer" a pesar de los casos de Coronavirus que crecen en México y el mundo, causó revuelo y polémica. Una de las figuras que se manifestó en contra de sus palabras fue la famosa cantante Thalía, quien grabó un video en donde mostró su descontento con lo que promovió AMLO.

"Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país", escribió la mexicana en un posteo de su cuenta de Instagram que ya tiene más de 400 mil reproducciones.

La artista expresó su sentimiento al escuchar lo que dijo el primer mandatario: "Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien!".

Thalía se basó en las recomendaciones de la OMS y los profesionales alrededor del mundo que evocan al aislamiento como única manera para parar la pandemia. "No está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. No, por favor señores. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo", explicó.

Con cierta indignación, dio más argumentos en su postura contraria a la del Presidente: "Recuerden: puede tardar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces se ponen en peligro, pues, a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general".

La actriz consideró que "no puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio".

Por último, la mujer de 48 años hizo un pedido a los mexicanos: "Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este Coronavirus cause más estragos. Paren y quedense en casa".

Lee También