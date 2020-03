La epidemia de coronavirus en México puede durar “al menos 12 semanas”

Basándose en lo que ocurrió en China, el subsecretario de la Prevención y Promoción a la Salud de México, Hugo López-Gatell, aseguró que la epidemia de coronavirus puede durar en el país por lo menos tres meses.

“No será una epidemia corta, puede durar al menos 12 semanas. Lo que duró en China. Llegó a un punto máximo y descendió”, declaró López-Gatell en la conferencia matutina realizada en el Palacio Nacional. “Ese sería el escenario mínimo para México, podría haber repuntes que prolongará las medidas de mitigación y control”.

También destacó que es importante no agotar a la sociedad con medidas de prevención. Cree que no hay que apresurarse para puedan tener un efecto positivo.

“Si uno toma estas medidas temprano, no tienen utilidad después. No debemos agotar a la sociedad, mantengamos la calma”, dijo. “No significa desatender, sino enfocarnos en las medidas básicas: lavarse las manos, cuidarse el estornudo. No es necesario confirmar coronavirus para quedarse en casa si se tiene fiebre”.

Hay que recordar que la Jornada de Sana Distancia comenzará el 23 de marzo, aunque en algunas partes del país se comenzó con la postergación de actividades.

