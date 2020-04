La exatleta olímpica mexicana Vanessa Zambotti da positivo en coronavirus

La exatleta mexicana y una histórica del judo, Vanessa Zambotti, confirmó que la prueba que se realizó para saber si se había contagiado de coronavirus, lamentablemente, arrojó un resultado positivo.

La campeona de los Juegos Panamericanos, en Río 2007, anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde informó que decidió realizarse el test luego de presentar algunos de los síntomas característicos por Covid-19.

Vanessa Zambotti se retiró del deporte de alto rendimiento al concluir su participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Foto: Getty Images.

"Di positivo al Covid-19, me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Trate de hacer la cuarentena desde hace 3 semanas", especificó la exjudoka nacida en Chihuahua.

De esta manera, la cuatro veces olímpica, quien tuvo su última partición en la mayor justa deportiva en Río de Janeiro 2016, se encuentra aislada en su casa, en Parral, Chihuahua, donde a través de una consulta virtual se puso en manos de un neumólogo que le da seguimiento a su tratamiento.

Zambotti, quien anunció su retiro de tatami en 2017, tras 20 años de carrera, precisó que se reañizó la prueba en un hospital privado, por lo que ha buscado la manera de informarle acerca de su caso al Gobierno de México para que sea contabilizado, no obstante, hay que recordar que el subsecretario de salud, el doctor Hugo López-Gatell aseguró que el sector privado también emite su respectivo reporte al gobierno.

"Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos", escribió Zambotti.

