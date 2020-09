La explicación del diputado Juan Ameri por el video viral: "Le dije 'a ver como está eso' y le di un beso"

Escándalo en la jornada vespertina de este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación.

El lesiglador Juan Emilio Ameri protagonizó una aberrante situación junto a su pareja mientras se trataba la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

ESCÁNDALO EN DIPUTADOS



En plena sesión online, el diputado nacional Juan Emilio Ameri mantuvo escenas de sexo con una mujer.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió la suspensión inmediata del legislador. pic.twitter.com/F31otGlGWO — Nexofin (@Nexofin) September 24, 2020

Luego de hacerse viral en las redes sociales y la televisión, el político del Frente de Todos envió un audio a Todo Noticias para brindar una explicación.

"Estoy muy mal. La verdad es esa. Estoy desolado, esto no me tendría que haber pasado. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado, sin cámara", se lamentó.

"Llegó mi pareja y le pregunté: "Che, a ver como quedaron las prótesis". La operación, quedó bien. "Che, que bueno, esta bajó más, bajó menos. A ver las cicatrices. Y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso", argumentó.

Por último, se excusó otra vez en su conexión: "Una cagada, es grave. Ah, en el momento en el que eso sucede la señal me volvió y me reconectó automáticamente y salió cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. Es algo grave que haya pasado en el medio de una sesión, pero estaba desconectado. No me queda más que pedirle disculpas a los diputados y a la sociedad. No es algo que uno hace adrede".

�� ESCÁNDALO SEXUAL EN DIPUTADOS | El descargo de Juan Ameri a TN: "Estoy muy mal. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado, sin cámara. Llegó mi pareja y le pregunté como quedaron las prótesis. Y estaba al lado mío y le di un beso". pic.twitter.com/FnqXPJ6m9v — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2020

