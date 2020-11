La foto en bañador de Jennifer Muñoz, futbolista del América

Jennifer Muñoz es una de las mejores jugadoras del América, y para muchos especialistas es de las más destacadas de la Liga MX Femenil.

La jugadora, que hace 2 días cumplió 24 años, también tiene una destacada actividad en las redes sociales y particularmente en Instagram, donde cuenta con más de 230 mil seguidores.

Hace algunas horas, la centrocampista subió una foto a sus redes que iluminó la red social: en la misma se la ve con un bañador azul.

"You with me or not", comentó en el posteo que ya generó más de 32 mil likes y más de 300 comentarios.

Las Águilas, con Jennifer a la cabeza, enfrentarán al Querétaro el próximo lunes por la jornada 15 del campeonato.

Lee También